جابر :2021 شهد مشاريع تنقيب وحماية للمواقع الاثرية ونهضة بالسياحة

غزة-الرأي

اكد وكيل وزارة السياحة والآثار د إبراهيم جابر ان عام 2021 شهد تقدما وارتقاءً في تنفيذ مشاريع كبرى شملت التنقيب الاثري بإشراف خبراء دوليين، اعادت تأهيل نمط الحياة السابقة في القرن الخامس الميلادي والسادس الميلادين ، ونتج عنها اكتشاف مقتنيات اثرية تؤرخ لحضارة الشعب الفلسطيني وارثه التاريخي كان أهمها تطوير موقع دير القديس هيلاريون حيث تم انشاء سور حماية على مساحة 14 دونم ، وعمل ممرات آمنة لمشاهد المعلم الاثري، بالإضافة الى اكتشاف وحماية الأرضيات الفسيفسائية و إعادة تجميعها وترميمها وتأمين حمايتها فضلا عن ترميم الجدران للكنائس وبناء الديماس.



وأضاف جابر إعادة تأهيل الكنسية البيزنطية بشمال غزة "جباليا" وشملت مبنى الحماية والحفاظ مبنى حماية متكامل للأرضية الفسيفسائية على مساحة 400 م، مزودة بممرات للزوار وانشاء مدخل وقاعة اجتماعات تخدم الإرشاد التوعوي.



وبين جابر تمكن واشراف الوزارة صيانة وترميم الأرضية الفسيفسائية في عبسان الكبيرة بمقام الشيخ ابراهيم حيث تم بناء السور الأثري، وإعادة تجميع وترميم للأرضية وتامين تغطية وحماية لها لتصبح مزارا عاماً، كما وشرعت الوزارة بصيانة وترميم المدرسة الكاملية بحي الزيتون الأثري وتدعيم جدرانها وحقن وتثبيت الاعمال المعمارية واعادتها لنمط الحياة في العصر الأيوبي.



وعملت وزارة السياحة والآثار فى العام الماضي على تكثيف و تفعيل الأنشطة التراثية في البلدة القديمة وتسهيل المبادرات المجتمعية داخل البيوت التي تم ترميمها وافتتاحها كمزار للمهتمين وكان ابرزها قصر السقا وبيت العشي وبيت الغصين الأثريين.



وأشار جابر انه في مجال الحفاظ على المقتنيات الاثرية استطاعت الطواقم الفنية توثيق ما يزيد عن 60% فى السجل الوطني للحفاظ واعداد بطاقات الكترونية خاصة بها

توعية اثرية مستدامة



وبين الوكيل الحرص على تكريس المووروث الثقافي وزيادة التوعية المستدامة للموطنين بأهمية الأرث التاريخي بهدف تعزيز الهوية وتجذر الإنسان بأرضه عبر عدة انشطة ابرزها تسيير الرحلات المدرسية للمعالم الأثرية ومتحف قصر الباشا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم واستقبال الوفود والنخب المجتمعية والإعلامية والتي بلغت حسب الإحصائيات ما يزيد عن 30000 زائر.



وعملت الوزارة في ذات االسياق على انتاج أفلام توعوية وإصدار برشورات تعريفية ارشادية للمعالم الأثرية والسياحية في قطاع غزة، فضلا عن استضافة الوفود الأجنبية كالاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية "اليونسكو" والقنصلية الفرنسية وبطريك الأراضي المقدسة وقبرص وبعثة الصليب الأحمر الدولي .



وأشار وكيل الوزارة متابعة واشراف الإدارة العامة للسياحة على 1250 منشأة تشمل الفنادق والمطاعم والشاليهات مبينا انه تم اعفاء المرخص منها من قيمة رسوم الترخيص للعام الماضي لإسنادها في جائحة كورونا، كما وحصرت كافة الأضرار خلال العدوان الإسرائيلي لتعويض أصحابها وحفظ حقوقهم.



وفي مجال التحول الرقمي وتيسير الخدمات اعدت نظام الكتروني يضمن تقديم افضل الخدمات السياحية للمواطنين ويشمل الرقابة والمتابعة للمنشاءات وتسعى وزارة السياحة مبين ان الوزارة نفذت 700 جولة تفتشية لضمان التزامها بالتعليمات وجودة الخدمة المقدمة مؤكداً انه تم توقيع اتفاقية تفاهم مع جمعية وكلاء السياحة والسفر بهدف تجويد الخدمات وتطويرها ومواصلة عقد ورش العمل مع هيئة الفنادق والمطاعم لضمان تقديم افضل خدمات للمواطنين

