سلطة الاراضي والتعليم توقعان عقود تخصيص اراضي لإقامة خمسة مدارس

غزة-الرأي

وقع رئيس سلطة الاراضي المستشار د. عماد الباز ووكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد ثابت بحضور وفد رفيع المستوى من وزارة التربية والتعليم ومن سلطة الاراضي عقود تخصيص خمس قطع اراضي لصالح الوزارة لإقامة مدارس عليها في مناطق مختلفة من قطاع غزة .

وأكد رئيس سلطة الاراضي على الاستعداد والتعاون الكامل لتلبية احتياجات وزارة التعليم من المدارس بما يخدم ابناء شعبنا ويخفف من حالة الازدحام في المدارس والغرف الصفية وشدد رئيس سلطة الاراضي على أن تخصيص الاراضي الحكومية يكون لصالح خدمة المجتمع ومؤسساته .

وجدد رئيس سلطة الاراضي د. عماد الباز دعوته لعدم التعدي على الاراضي الحكومية التي هي مصدر لتوفير احتياجات المجتمع من المدارس والمؤسسات والمرافق واشار الباز الى أن سلطة الاراضي ستعمل على معالجة أي عائق أمام اقامة المدارس التي تم تخصيص قطع أراضي لها .



وبدوره عبر وكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد ثابت عن شكره للحكومة و لسلطة الاراضي لتفهمهما احتياج وزارة التربية والتعليم لمواجهة الزيادة الطبيعية في اعداد الطلاب مشيرا الى أن سلطة الاراضي تقوم بدورها في مساعدة الوزارة وتخصيص وتوفير أراضي لإقامة مدارس عليها سواء كانت حكومية أو استملاك ومبادلة اراضي خاصة في المناطق التي تحتاج لإقامة مدارس فيها موضحا أن الوزارة تحتاج الى 20 مبنى سنوياً لمواجهة الزيادة الكبيرة من الطلاب والبالغة 15ألف طالب سنويا .

