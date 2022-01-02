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بيطرة خانيونس تواصل تقديم التطعيم المجاني لمربي الأبقار والأغنام

02 كانون ثاني / يناير 2022 01:14

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غزة-الرأي

نفذت دائرة الخدمات البيطرية بمحافظة خانيونس،جولة ميداينة،وذلك لمتابعة مزارع الأبقار "الحلوب" في أرجاء المحافظة، وتقديم التطعيم الخاص بالوقاية من مرض الحمى القلاعية لمربي الأبقار الحلوب.
ويأتي ذلك للحاجة الماسة للوقاية في ظل محدودية كميات التطعيم المتوفرة في قطاع غزة.
وقدمت طواقم الخدمات البيطرية الارشادات اللازمة للمزارعين لمتابعة ومراقبة الابقار في مزارعهم في حال حدوث أي طارئ وسرعة التواصل مع دائرة الخدمات البيطرية من أجل الحفاظ عليها خالية من الامراض وتلقي التطعيمات اللازمة.
جدير بالذكر أن مرض "الحمى القلاعية" مرض فيروسي سريع الإنتشار يصيب الابقار والاغنام ويؤدي الى نفوق الحيوانات مما يسبب خسائر فادحة لاصحاب المزارع.
 

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