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الطب الحرج يناقش وضع بروتوكول لعلاج الأكسجين للأطفال المصابين بكوفيد

02 كانون ثاني / يناير 2022 01:32

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غزة-الرأي

ناقش د.اياد أبو كرش مدير الطب الحرج بالإدارة العامة للمستشفيات آلية وضع بروتوكول خاص بعلاج الأكسجين للأطفال المصابين بكوفيد، وذلك خلال لقاءه بأخصائيي الأطفال والعنايات المركزة للبالغين بالمستشفيات.

وتطرق المجتمعون الى تحديث البروتوكول العلاجي لمصابي كوفيد من الأطفال، ووضع برتوكول علاجي لهم بالأكسجين.

كما تم مناقشة آخر تحديث للبروتوكولات العلاجية للأطفال، وإضافة علاج " الأكتيمرا" الذي يستخدم في الحالات الحرجة لمصابي كوفيد من الأطفال، حيث أثبتت الدراسات أن النتائج إيجابية للمرضى المنومين بالعناية المركزة.

وتطرق الاجتماع الى وضع أساسيات للبروتوكول العلاجي باستخدام (HFNC)، والذي يساعد في ضخ الأكسجين بكميات عالية وضغط عالي دون أن يجهد المريض نفسه في عملية التنفس، كما يساعد في وصول الأكسجين للخلايا وتحسين وظيفة عمل الجهاز التنفسي.

وتم الاتفاق على وضع سياسة النقل الآمن للأطفال من المستشفيات الى مستشفى النصر المخصص لعلاج كوفيد بسعة 24 سرير الى جانب ستة أسرة عناية مركزة. يذكر أنه خلال الموجات السابقة لكوفيد بلغ دخول الأطفال المصابين2.6% من إجمالي إصابات مرضى كوفيد.

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