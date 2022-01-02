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بلدية دير البلح تلتقي مع المخاتير وتبحث عدد من المواضيع

02 كانون ثاني / يناير 2022 02:12

ديرالبلح- الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة لقاءً ضم عدد من المخاتير والوجهاء لمناقشة مشكلة تواجد البسطات على الأرصفة والجزر وإيجاد الحلول المناسبة لما تشكله من خطورة على سلامة المواطنين.

وتم خلال اللقاء مناقشة وجود البسطات بشكل كبير على مدخل المدينة، شارع صلاح الدين ، أمام المحكمة، مركز البلد، شارع المدارس، شارع مستشفى شهداء الأقصى الأمر الذي يعيق حركة السيارات والمواطنين، مؤكدين على ضرورة تنظيم حركة المرور لخدمة الصالح العام.

وشددوا على ضرورة تكاثف الجهود مع الجهات المختصة وتحمل الكل لمسؤولياته للحفاظ على حياة المواطنين والملكية العامة ومنع إشغال الرصيف.

كما تم مناقشة مشكلة انتشار الكلاب الضارة خلال الفترة الأخيرة والتي تسبب الذعر لدى المواطنين خاصة الأطفال وطرق مكافحتها، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم المواطنين.

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