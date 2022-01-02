وكالة الرأي الفلسطينية ثابت لـ"الرأي": بناء مدارس جديدة خلال الفترة القادمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع سبعة أسرى من زيارة المحامين وكالة الرأي الفلسطينية تطوير مواقف السيارات بغزة..خدمة تليق بالمواطن والسائق وكالة الرأي الفلسطينية نزع الحصار وتحسن الأوضاع المعيشية.. أمنيات "غزة" للعام الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "علماء فلسطين" وشرطة المرور تنظمان لقاءً جماهيرياً بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: دائرة الإرشاد تزور عدداً من أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى توجه رسائل دولية لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش وكالة الرأي الفلسطينية الأطر الصحفية بغزة تنظم زيارة لرئاسة العمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات بالوسطى تضبط "3" فروش حشيش وحبوب مخدرة
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي تناقش عدة قضايا مع رؤساء البلديات الكبرى

02 كانون ثاني / يناير 2022 02:13

الحكم المحلي تناقش عدة قضايا مع رؤساء البلديات الكبرى
الحكم المحلي تناقش عدة قضايا مع رؤساء البلديات الكبرى

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعها الدوري مع رؤساء البلديات الكبرى لمناقشة العديد من القضايا العالقة.

وناقش الاجتماع مواضيع ذات أهمية وبحاجة إلى حلول من قبل الحكم المحلي والبلديات، في سبيل بناء علاقة تكاملية من شأنها خدمة مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره أكد م. سمير مطير على أهمية مناقشة القضايا العالقة وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف من أجل النهوض بمستوى الخدمة المقدمة.

وناقش أطراف اللقاء عدة مواضيع أهمها بخصوص مستجدات لجنة توحيد الأنظمة واللوائح للهيئات المحلية ولجنة لوضع نظام خاص بموظفي الهيئات المحلية.

وتم نقاش الاطلاق الموحد للخطة الاستراتيجية للوزارة والبلديات، ومناقشة مستحقات البلديات على رسوم ومخالفات الطرق بشكل دوري بحيث تستخدم فقط في صيانة وتطوير الطرق.

وتخلل النقاش طرح موضوع طلب 4 من رؤساء البلديات احتساب أقساط نهاية الخدمة من مستحقاتهم على الحكومة في غزة والعمل على تفعيل براءة الذمة عند التقدم لأي معاملة حكومية وخاصة أصحاب المصالح والشركات، وتم مناقشة موضوع بدل ايجارات الآبار والأسواق لصالح سلطة الأراضي.

وكذلك ناقش الحضور توزيع المشاريع الكبرى على البلديات إضافة إلى موضوع انشاء مكتب عرائض في البلدية.

وتعقد وزارة الحكم المحلي اجتماعيا دوريا لرؤساء البلديات الكبرى من شأنه نقاش قضايا متعددة وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف وتوحيد الجهود المبذولة لخدمة مصلحة المواطن

الحكم المحلي تناقش عدة قضايا مع رؤساء البلديات الكبرى a3464077-04b1-4041-a466-e2f1b91d6367 (1)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟