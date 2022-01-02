الحكم المحلي تناقش عدة قضايا مع رؤساء البلديات الكبرى

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعها الدوري مع رؤساء البلديات الكبرى لمناقشة العديد من القضايا العالقة.

وناقش الاجتماع مواضيع ذات أهمية وبحاجة إلى حلول من قبل الحكم المحلي والبلديات، في سبيل بناء علاقة تكاملية من شأنها خدمة مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره أكد م. سمير مطير على أهمية مناقشة القضايا العالقة وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف من أجل النهوض بمستوى الخدمة المقدمة.

وناقش أطراف اللقاء عدة مواضيع أهمها بخصوص مستجدات لجنة توحيد الأنظمة واللوائح للهيئات المحلية ولجنة لوضع نظام خاص بموظفي الهيئات المحلية.

وتم نقاش الاطلاق الموحد للخطة الاستراتيجية للوزارة والبلديات، ومناقشة مستحقات البلديات على رسوم ومخالفات الطرق بشكل دوري بحيث تستخدم فقط في صيانة وتطوير الطرق.

وتخلل النقاش طرح موضوع طلب 4 من رؤساء البلديات احتساب أقساط نهاية الخدمة من مستحقاتهم على الحكومة في غزة والعمل على تفعيل براءة الذمة عند التقدم لأي معاملة حكومية وخاصة أصحاب المصالح والشركات، وتم مناقشة موضوع بدل ايجارات الآبار والأسواق لصالح سلطة الأراضي.

وكذلك ناقش الحضور توزيع المشاريع الكبرى على البلديات إضافة إلى موضوع انشاء مكتب عرائض في البلدية.

وتعقد وزارة الحكم المحلي اجتماعيا دوريا لرؤساء البلديات الكبرى من شأنه نقاش قضايا متعددة وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف وتوحيد الجهود المبذولة لخدمة مصلحة المواطن