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مكافحة المخدرات بالوسطى تضبط "3" فروش حشيش وحبوب مخدرة

02 كانون ثاني / يناير 2022 02:23

مُكافحة المُخدرات بالوسطى تضبط "3" فروش حشيش وحبوب مخدرة
مُكافحة المُخدرات بالوسطى تضبط

الوسطى- الرأي

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة الوسطى "3" فروش حشيش، وأصنافاً متنوعة من الحبوب المخدرة خلال مهمة تفتيشية نفّذتها شرطة المكافحة بالمحافظة لمنزل أحد المروجين .

وقال المقدم منذر أبو سويرح مدير دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة الوسطى:" إن قوة المكافحة بالفرع وبإسناد من قوات التدخل وحفظ النظام، ألقت القبض خلال مهمتها التفتيشية على المدعو "م.ع" "

وأضاف أنه خلال المهمة التفتيشية لمنزل المدعو "ع" تم ضبط "3" فروش حشيش، و"375" حبة مخدرة شملت أصنافاً عديدة، بالإضافة إلى كيس من مادة "الماريجونا".

ولفت المقدم أبو سويرح إلى أنه تم إحالة المدعو "ع"، وكافة المضبوطات وملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .

يُشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل جهودها في كافة محافظات قطاع غزة في محاربة وملاحقة تجار ومروجي المخدرات بكل حزم وقوة، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة .

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