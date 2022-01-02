الأطر الصحفية بغزة تنظم زيارة لرئاسة العمل الحكومي

غزة – الرأي:

نظمت الأطر الصحفية في قطاع غزة اليوم الأحد، زيارة لرئيس متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس، لشكره على القرارات الأخيرة الخاصة بالصحفيين.

واستقبل الدعليس وفد الأطر الصحفية في مقر رئاسة العمل الحكومي، حيث ضم عدد من مدراء مؤسسات ووسائل الاعلام المختلفة في غزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن الزيارة تأتي لتقديم الشكر والإشادة بالقرارات التي تم الإعلان عنها في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.

وأعلن الدعليس خلال حفل الوفاء عن تخصيصِ قطعةِ أرضٍ لإنشاءِ نادٍ اجتماعيٍّ للصحفيين، ليكونَ الأولَ على مستوى الوطن، وتكليفُ المكتبِ الإعلاميِّ الحكوميِ بالتعاونِ مع اللجنةِ الحكوميةِ للمشاريع، بالسعيِ نحو إيجادِ تمويلٍ لبناءِ مرافقِ النادي.

كذلك الموافقةُ على تمويلِ واعتمادِ جائزةً تشجيعيةً سنويةً تحت إشرافِ المكتبِ الإعلاميِّ الحكوميِ بقيمةِ 5 آلافِ دولار، وفقاً لمعاييرَ موضوعةٍ من قِبلِه وبالتنسيقِ الكاملِ مع الأمانةِ العامةِ لمجلسِ الوزراء.

وتابع معروف أن الزيارة "رسالة شكر على مجمل الإجراءات المتخذة لتعزيز حرية الاعلام والممارسة الإعلامية، وعلى ما ابدته المؤسسة الحكومية من روح طيبة خلال السنوات الماضية تعزيزاً لبيئة ممارسة عمل إعلامي بعيداً عن أي شك من أشكال التضيق وحالة التشجيع التي تسم الأداء الحكومي".

بدوره قال رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صباح، إن اللقاء مع الدعليس كان إيجابي وتم فيه بحث عدة نقاط من بينها الإشكاليات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة.

كذلك تمت مناقشة التعويض عن الدمار الذي تعرضت له المؤسسات الصحفية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مؤكداً أن الدعليس وعد بالعمل على تحقيق المطالب المقدمة.

من جانبه تقدم رئيس لجنة متابعة الصحفيين صالح المصري، بالشكر لرئيس متابعة العمل الحكومي على ما قدمه من تسهيلات ومبادرات طيبة تجاه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية.