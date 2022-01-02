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ضمن برنامج زيارات ذوي الأسرى..

وزارة الأسرى: دائرة الإرشاد تزور عدداً من أهالي الأسرى

02 كانون ثاني / يناير 2022 02:36

وزارة الأسرى: دائرة الإرشاد تزور عدداً من أهالي الأسرى
وزارة الأسرى: دائرة الإرشاد تزور عدداً من أهالي الأسرى

غزة- الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى خمسة أسرى من محافظة الشمال، وذلك ضمن برنامج الزيارات لذوى الأسرى التي تقوم عليه الوزارة منذ سنوات.
وأوضحت ختام بكر أخصائية محافظة الشمال، أن تلك الزيارات تهدف إلى التواصل المستمر مع أهالي الأسرى، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية والنفسية ، مشيرتاً أنه تم زيارة عدد "142" أسرة حتى نهاية العام"2021 ".
وتمثلت الجولة بزيارة عائلة الأسير/ خالد صابر محمد أبو عمشة (58) عام والمعتقل منذ 6/9/2021م والمحكوم مؤبد .
كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير/ زكريا محمد عبدالخالق الكفارنة (46) عام والمعتقل منذ 2/9/2011م ويشار إلى أن الأسير متزوج ولديه اثنان من الأبناء والمحكوم 20 عاما.
بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير/ محمود محمد عبدالرحمن أبو خوصة (43) عام ، والمعتقل منذ 23/7/2004م والمحكوم مؤبد.
كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير/ مرعي صبح جودت أبو سعيدة (52) عام، ومعتقل منذ 4/8/2004م والمحكوم مؤبد.
بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير/ عامر مزيد سليمان أبو جراد (30) عام ومعتقل منذ 8/3/2019م مع العلم الأسير موقوف بدون حكم .
يذكر أن عدد أسرى قطاع غزة داخل السجون ما يقارب من (220) أسير موزعين على مختلف محافظات قطاع غزة.
 

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