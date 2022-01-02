وكالة الرأي الفلسطينية ثابت لـ"الرأي": بناء مدارس جديدة خلال الفترة القادمة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع سبعة أسرى من زيارة المحامين وكالة الرأي الفلسطينية تطوير مواقف السيارات بغزة..خدمة تليق بالمواطن والسائق وكالة الرأي الفلسطينية نزع الحصار وتحسن الأوضاع المعيشية.. أمنيات "غزة" للعام الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "علماء فلسطين" وشرطة المرور تنظمان لقاءً جماهيرياً بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: دائرة الإرشاد تزور عدداً من أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى توجه رسائل دولية لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش وكالة الرأي الفلسطينية الأطر الصحفية بغزة تنظم زيارة لرئاسة العمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات بالوسطى تضبط "3" فروش حشيش وحبوب مخدرة
أخبار » الأخبار الحكومية

بعد توفير قطع أراضي

ثابت لـ"الرأي": بناء مدارس جديدة خلال الفترة القادمة

02 كانون ثاني / يناير 2022 03:51

غزة- بسام العطار- الرأي

قال وكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد ثابت إن سلطة الأراضي في غزة، قررت تخصيص خمس قطع اراضي لصالح الوزارة لإقامة مدارس عليها في مناطق مختلفة من القطاع.

وأوضح ثابت لـ"الرأي" اليوم الأحد أن سلطة الأراضي استجابت لطلب الوزارة بضرورة توفير قطع أراضي بهدف بناء مدارس جديدة، نظراً للزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب داخل المدارس الحكومية، التي يعمل معظمها بنظام الفترتين.

وذكر ثابت أن 429 مدرسة، تعمل في 300 مبنى مدرسي فقط، أي أن ثلثي المدارس تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، مبيناً أن هناك كثافة صفية عالية في بعض المناطق المزدحمة بالسكان، مضيفاً أن كل عام هناك أيضاً زيادة سنوية في عدد الطلبة بمقدار 15 ألف طالب، وهؤلاء يحتاجون الى 20 مبنى مدرسي بشكل سنوي.

وأثنى ثابت على أهمية التعاون البناء بين وزارته وسلطة الأراضي الفلسطينية برئاسة د. عماد الباز، التي تعطي التعليم أولية اهتمامها في توفير أراضي لبناء مدارس جديدة، واعمل على إسناد الدور الريادي لوزارة التربية والتعليم وفقاً للخطة الخمسية لاحتياجات الوزارة للفترة القادمة.

وشكر وكيل الوزارة كافة القائمين على سلطة الأراضي لتعاونها المستمر واهتمامها بالمسيرة التعليمية، وخدمة أبنائنا الطلبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟