وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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03 كانون ثاني / يناير 2022 08:39
غزة - الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الإثنين وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
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