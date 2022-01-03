أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

13:43العمل تترأس اجتماع لجنة تعزيز العمل عن بعد

13:52أوقاف رفح تُكرم موظفيها المشاركين في دورة "مهارات في فنون الإدارة"

12:45كم بلغ عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021؟

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟