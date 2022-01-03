في وقت قاتل.. حارس برشلونة ينقذ فريقه من تلقي هدف محقق بتصد مذهل

أنقذ حارس المرمى الألماني مارك تير شتيغن، فريقه برشلونة من السقوط في فخ التعادل (1-1) أمام مضيفه ريال مايوركا، بتصديه بشكل مذهل لكرة خطيرة لأصحاب الأرض في الوقت القاتل.

وعندما كانت المباراة التي أقيمت أمس الأحد لحساب المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني، تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم الفريق الكتالوني بهدف دون رد، أتيحت لمايوركا فرصة ذهبية لخطف التعادل.

ولكن شتيغن، أنقذ فريقه ببراعة عندما تصدى لكرة قوية "على الطاير" من مسافة قريبة لخاومي كوستا من باب المرمى، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبعد هذا التصدي، سارع لاعبو برشلونة نحو شتيغن لشكره وتهنئته لحفاظه على شباك فريقهم نظيفة، بينما قام المدافع المخضرم جيرارد بيكيه باحتضان الحارس الألماني.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بهدف دون رد، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، وبات على بعد نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد الرابع وصاحب آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تجمد رصيد مايوركا عند 20 نقطة في المركز الـ15.