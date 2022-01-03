شباب جباليا والهلال يتعادلان وفوز خدمات النصيرات وخان يونس

احتكم ناديا شباب جباليا، وضيفه الهلال للتعادل، 1-1 على ملعب بيت لاهيا، ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز. جاءت المباراة قوية، وقدم الفريقان أداءً مميزاً، ونجح جباليا بالتقدم في الشوط الأول عبر محمد أبو ريالة في الدقيقة 36. وكان مهاجم الهلال يوسف لولو أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 22، بعد أن أبعد الحارس الشبابيّ أحمد عفانة الكرة. وتمكن الهلال من التعادل في الشوط الثاني، بواسطة محمد عبيد في الدقيقة 61، من كرة مرت له أمام المنطقة حولها جميلة في الشباك، وسط صيحات الجماهير المحتفلة. وبذلك، رفع جباليا رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، وبقي الهلال عند 3 نقاط في المركز الثامن.

حكم اللقاء: الدوليون خالد أبو الخير للساحة، وساعده خالد بدير، وأحمد شبير، وعطا وافي رابعاً.



وفي الدرجة الأولى، فاز خدمات النصيرات على نماء، 3-2 على ملعب الشهيد محمد، سجل للفائز أحمد العمواسي في الدقيقة 50، وموسى شربين في الدقيقة 86، وأدم أبو صواوين في الدقيقة 90، وأمّا هدفا نماء فسجلهما فادي عساف في الدقيقة 21، وأحمد سعد في الدقيقة 64. وشهد اللقاء إبعاد الحكم لمدافع نماء أحمد الغزالي في الدقيقة . وبذلك، رفع النصيرات رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف مع المجمع الإسلامي، وبقي نماء عند 7 نقاط في المركز الرابع. وفي المباراة الثانية، فاز خدمات خانيونس على بيت حانون الأهلي، 1-صفر على ملعب خانيونس البلديّ، سجله عبد الله قفة (ركلة جزاء في الدقيقة 30)، وبهذا رفع خانيونس رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع بالتساوي مع جاره خدمات البريج، وبقي الخاسر عند 6 نقاط في المركز الخامس.



وفي الدرجة الثانية، في الأسبوع الثالث، فاز الزيتون على المشتل، 3-صفر على ملعب فلسطين، سجلها إسماعيل أبو دان في الدقيقة 6، ومحمد الغزاوي (ركلة جزاء في الدقيقة 51)، وماجد بريك في الدقيقة 91. ورفع الزيتون رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، وبقي المشتل برصيده نقطة في المركز الـ13.

وفاز بيت لاهيا على الرضوان، 3-1 على ملعب بيت حانون البلديّ، سجلها محمود أبو طبق في الدقيقة 34 ، وإسماعيل أبو جراد في الدقيقة 50، ومحمد البُدي في الدقيقة 91، وللرضوان علاء أبو جياب (ركلة جزاء، في الدقيقة 42). ورفع بيت لاهيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف مع الرباط، والقادسية، وبقي الرضوان في المركز الـ11، برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الاستقلال.



مباريات الاثنين

يلتقي اليوم الاثنين، شباب خان يونس والصداقة على ملعب خان يونس، وغزة الرياضيّ وخدمات رفح على ملعب فلسطين، وفي الأولى، يلاقي خدمات جباليا خدمات البريج على ملعب بيت لاهيا، والأقصى شباب الزوايدة على ملعب الشهيد محمد، وفي الدرجة الثانية، اليرموك وخدمات دير البلح على ملعب بيت حانون، وفي الدرجة الثالثة، يلاقي أهلي البريج العطاء على ملعب رفح، والمغراقة والجزيرة على ملعب اليرموك.