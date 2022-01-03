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في إطار تهنئته بالمنصب الجديد

سلطة المياه تعزز تعاونها مع وزارة العدل

03 كانون ثاني / يناير 2022 10:21

سلطة المياه تعزز تعاونها مع وزارة العدل
سلطة المياه تعزز تعاونها مع وزارة العدل

غزة- الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، وكيل وزارة العدل المستشار أ.أحمد الحتة مهنئاً إياه بالمنصب الجديد وكيلاً لوزارة العدل.


في حين استعرض د.يوسف ابراهيم أبرز الملفات التي تتعامل معها سلطة المياه وجودة البيئة، وذلك من خلال التعرف على ماهية أزمة المياه الموجودة في قطاع غزة.
وأوضح أن هناك تعدي واضح  من قبل المواطنين بحق الخزان الجوفي، يحتاج لاتخاذ حالة ضبط من قبل صناع القرار.


واتفق الطرفان في نهاية اللقاء أن يكون هناك لجنة مشتركة بين الطرفين، لامكانية العمل ضمن التقاطعات المشتركة والمتبادلة.


و ثمّن رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم المجهودات المبذولة من قبل وزارة العدل.


و في ختام اللقاء، أوضح د.يوسف ابراهيم أن العمل مشترك بين الطرفين مقدما درعا تكريميا لحضرة المستشار أ.أحمد الحتة راجيا المولى أن يعينه على حمل الأمانة.
 

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