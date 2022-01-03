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" المدهون" يؤكد على تطوير الأداء وتجويد العمل في دائرة تنفيذ غزة

03 كانون ثاني / يناير 2022 10:27

المستشار المدهون يؤكد على تطوير الأداء وتجويد العمل في دائرة تنفيذ غزة
المستشار المدهون يؤكد على تطوير الأداء وتجويد العمل في دائرة تنفيذ غزة

غزة- الرأي

عقد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدة اجتماعات، كان آخرها إجتماعاً مع مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة ورؤساء الأقسام، بحضور المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم، والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، وذلك لترتيب وتنظيم العمل داخل الدائرة، وإعادة هندسة العمليات والإجراءات الإدارية فيها، بما يضمن سرعة انجاز المعاملات، بكفاءة عالية، واحترام حقوق المراجعين، على أن تكون الدائرة نموذجا يتم تعميمه على باقي دوائر التنفيذ في جميع المحاكم، بعد تقييم التجربة.


من جهته قال المستشار المدهون " نسعى لتوفير خدمة راقية للمحامين والمواطنين من خلال زيادة عدد العاملين على شبابيك المراجعات، ودمج المهام المشتركة معا، وتوزيع الأدوار بشكل سلس دون أي معيقات، وسيبدأ تطبيق النظام الجديد في بداية الأسبوع القادم".


وأكد المستشار المدهون سعي مجلسه الحثيث لتطوير النظام القضائي وبيئة عمله بشكل دائم، من خلال تحسين الخدمات والإجراءات للوصول لرضا المتقاضين، وتعزيز قيم العدالة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع.

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