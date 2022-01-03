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الصحة:استئصال ورم دموي بالرئة لخمسينية فى مجمع الشفاء

03 كانون ثاني / يناير 2022 11:05

الصحة:استئصال ورم دموي بالرئة لخمسينية فى مجمع الشفاء
الصحة:استئصال ورم دموي بالرئة لخمسينية فى مجمع الشفاء

غزة- الرأي

نجح الفريق الطبى برئاسة د.رائد العريني رئيس قسم جراحة الصدر بمجمع الشفاء الطبي،  فى استئصال ورم دموى نادر  بالرئة اليمنى لمريضة في الخمسينات من العمر، تم تحويلها  من مجمع ناصر الطبى. 

وأفاد د.العرينى خلال لقاء اعلامى، أن المريضة كانت تعاني من ورم نادر في الأوعية الدموية، لافتا الى مناقشة الحالة في لجنة الاورام بمجمع الشفاء الطبي. 

وبين أن المريضة كانت تعانى من ضيق في التنفس وآلام في الصدر وسعال مدمم، وتم اجراء صور الأشعة المقطعية والمنظار الليفي الضوئي من قبل د.صابر الصرفندي استشارى جراحة مناظير الصدر بمجمع ناصر.

وقال:" تم  تشكيل فريق طبى
بمشاركة جراح القلب د. ابراهيم قشطة
وجراح الأوعية الدموية د.اسماعيل الجدبة واستشاري التخذير د.هشام الزيناتي، حيث تم استئصال الرئة اليمنى والورم الدموي بالكامل ، و قد استغربت العملية ٤ ساعات متواصلة، واصفا هذه الحالة من الحالات النادرة" 

ويضيف:" تم ادخال المريضة ليوم واحد فى قسم العناية المركزة بمتابعة من د.جهاد الجعيدي
و بعد أربعة أيام من المكوث في قسم جراحة الصدر ، غادرت المريضة المشفى وهى بصحة جيدة.

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