وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تُكرم موظفيها المشاركين في دورة "مهارات في فنون الإدارة" وكالة الرأي الفلسطينية العمل تترأس اجتماع لجنة تعزيز العمل عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: الأسير أبو هواش أقرب للموت منه للحياة وكالة الرأي الفلسطينية "النحال" و"المدهون" يناقشان تطوير جودة الخدمات العدلية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يُسلم كتيِبات قانون الخدمة المدنية لديوان الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية " أبو سلمية" يستقبل وفد الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA"" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ المرحلة الثالثة لإزالة التعديات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الخدمات الفندقية تعزز خدمات النظافة في المرافق الصحية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تنجز 550 مهمة عمل
أخبار » الأخبار الحكومية

الأشغال لـ "الرأي": 2022 سيشهد انجازًا كبيرًا بملف الإعمار

03 كانون ثاني / يناير 2022 11:09

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، إن عام 2022 سيشهد انجازًا كبيرًا في ملف إعمار الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال بالحرب الأخيرة والحروب السابقة.

وذكر مسؤول ملف الأضرار بالوزارة محمد عبود لـوكالة "الرأي" أن العام الجديد سيكون بمثابة انطلاقة قوية لإحداث إنجاز كبير في ملف الإعمار في قطاع غزة.

وأوضح عبود، أن الوزارة ستنتهي من ملف إزالة ركام المباني المدمرة جراء العدوان الأخير مع بدء العام الجديد بعد إنجاز 90% منه.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز بملف الأضرار الجزئية بلغت 65%، مؤكدًا أن وزارة الأشغال تعمل مع المؤسسات الشريكة لإنهائه قريبًا.

وبين عبود، أن وكالة الغوث ستتولى إعمار 600 وحدة سكنية مدمرة بالكامل عبر منحة جديدة من إجمالي 1600 وحدة مدمرة بالعدوان الأخير. 

وأكد أنه لا يوجد هناك أي تعهدات حتى اللحظة لإعادة بناء الأبراج المدمرة، مشددًا على أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتوفير تمويل لإعادة إعمارها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟