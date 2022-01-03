الأشغال لـ "الرأي": 2022 سيشهد انجازًا كبيرًا بملف الإعمار

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، إن عام 2022 سيشهد انجازًا كبيرًا في ملف إعمار الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال بالحرب الأخيرة والحروب السابقة.

وذكر مسؤول ملف الأضرار بالوزارة محمد عبود لـوكالة "الرأي" أن العام الجديد سيكون بمثابة انطلاقة قوية لإحداث إنجاز كبير في ملف الإعمار في قطاع غزة.

وأوضح عبود، أن الوزارة ستنتهي من ملف إزالة ركام المباني المدمرة جراء العدوان الأخير مع بدء العام الجديد بعد إنجاز 90% منه.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز بملف الأضرار الجزئية بلغت 65%، مؤكدًا أن وزارة الأشغال تعمل مع المؤسسات الشريكة لإنهائه قريبًا.

وبين عبود، أن وكالة الغوث ستتولى إعمار 600 وحدة سكنية مدمرة بالكامل عبر منحة جديدة من إجمالي 1600 وحدة مدمرة بالعدوان الأخير.

وأكد أنه لا يوجد هناك أي تعهدات حتى اللحظة لإعادة بناء الأبراج المدمرة، مشددًا على أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتوفير تمويل لإعادة إعمارها.