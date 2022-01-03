داخلية الشمال تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال ديسمبر الماضي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة -الشق المدني- 8 آلاف و541 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 5 آلاف و385 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف" بالإضافة ل 2067 معاملة مواليد ووفيات.

فيما أتمت دائرة الجوزات 251 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 65 معاملة.

فيما أتمت دائرة الشئون القانونية 2262 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 247 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 331 معاملة، في حين تم أرشفة 3 آلاف معاملة تقريباً من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 آلف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.