وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تُكرم موظفيها المشاركين في دورة "مهارات في فنون الإدارة" وكالة الرأي الفلسطينية العمل تترأس اجتماع لجنة تعزيز العمل عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: الأسير أبو هواش أقرب للموت منه للحياة وكالة الرأي الفلسطينية "النحال" و"المدهون" يناقشان تطوير جودة الخدمات العدلية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يُسلم كتيِبات قانون الخدمة المدنية لديوان الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية " أبو سلمية" يستقبل وفد الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA"" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ المرحلة الثالثة لإزالة التعديات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الخدمات الفندقية تعزز خدمات النظافة في المرافق الصحية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تنجز 550 مهمة عمل
أخبار » الأخبار الحكومية

داخلية الشمال تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال ديسمبر الماضي

03 كانون ثاني / يناير 2022 11:29

داخلية الشمال تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال ديسمبر الماضي
داخلية الشمال تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال ديسمبر الماضي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة -الشق المدني- 8 آلاف و541 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 5 آلاف و385 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف" بالإضافة ل 2067 معاملة مواليد ووفيات.

فيما أتمت دائرة الجوزات 251 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 65 معاملة.

فيما أتمت دائرة الشئون القانونية 2262 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 247 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 331 معاملة، في حين تم أرشفة 3 آلاف معاملة تقريباً من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 آلف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟