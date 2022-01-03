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لتعزيز أمن واستقرار المجتمع

النائب العام يؤكد على شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والحكومي

03 كانون ثاني / يناير 2022 11:35

النائب العام يؤكد على شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والحكومي
النائب العام يؤكد على شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والحكومي

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، أن جميع قطاعات الوطن هم شركاء وداعمون في مسيرة صمود المواطن الفلسطيني، كلٌ حسب اختصاصه، ويجب إنشاء شراكة حقيقية بين تلك القطاعات ومؤسسات الحكم؛ للنهوض بالمواطن الغزيّ، ودعم أمن واستقرار المجتمع؛ لتحقيق الأهداف المجتمعية وخدمة الأجيال القادمة.


جاء ذلك، خلال استقباله لوفد من شركة الاتصالات الخلوية (أوريدو)، المُمَثل من المدير التنفيذي للشركة م. هيثم أبوشعبان، ومحامي الشركة أ. مروان سيسالم، وقد حضر اللقاء مدير مكتب النائب العام أ. جهاد الحويطي، ومدير العلاقات العامة والإعلام أ. علاء الدين الحلو، فيما بحث اللقاء سبل التعاون المشترك وتفعيل الشراكة؛ بما يخدم قطاع العدالة والصالح العام.


بدوره استعرض م. أبوشعبان، المراحل التي مرّت بها الشركة وصولاً لتفعيل عملها في القطاع، والتحديات التي تواجهها مع الاحتلال والقيود المفروضة على قطاع غزة، وظروف الحصار وانعكاساته الحادة على عمل الشركة، مثمناً دور النيابة العامة في ترسيخ العدالة وحفظ الاستقرار المجتمعي، ومؤكداً على استعداد الشركة للتعاون المستقبلي ومساندة جهود النيابة في بسط الأمن، متمنياً للنائب العام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية.
 

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