التعليم يبحث تنظيم أعمال المراكز التعليمية مع وزارة العمل

غزة- الرأي

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي – وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي التعاون المشترك مع وزارة العمل وذلك في إطار خطة العمل الخاصة بتنظيم أعمال المراكز التعليمية ودوراتها التدريبية لتحقيق مبدأ التكامل والتنسيق بين الوزارات المختلفة.



جاء ذلك خلال زيارة وفد من وزارة التعليم لمقر وزارة العمل، حيث ترأس الوفد د. منى الصادق مدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي، وبمشاركة أ. معين عبد الهادي رئيس قسم ترخيص المراكز التعليمية، وم. سعيد جاد الحق مدير دائرة التدريب المهني، وكان في استقبالهم م. أحمد النجار مدير دائرة التدريب المهني في وزارة العمل، وأ. أشرف النواجحة رئيس قسم التدريب المهني.



وخلال اللقاء جرى الحديث حول عدة قضايا من أهمها ترخيص المراكز، ومناقشة الإجراءات والقوانين واللوائح الناظمة لعمل المراكز التدريبية واعتماد البرامج التدريبية لدى الوزارتين.



كما تم مناقشة بعض الإشكاليات الحالية متمثلة في ازدواجية الترخيص للمراكز من الوزارتين وما يترتب عليه من مخالفات لدى تلك المراكز، والمجالات التدريبية المخصصة لكل وزارة في ضوء مستويات المهارات المطلوبة خلال التدريب.



وقد تم تحديد المجالات بتصنيفاتها بما يضمن جودة تلك المراكز في برامجها التدريبية التي تنسب لجهات الاختصاص في الاعتماد والتقييم والمتابعة والإشراف عليها، كما تم طرح الامتيازات خاصة لحاملي هذه الشهادات من المراكز المرخصة وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالشأن.



وفي نهاية الزيارة أثنى الفريقان على مخرجات هذا الاجتماع مع التأكيد على ضرورة التنسيق الدائم بين الوزارتين من خلال تبادل وتحديث بيانات المراكز والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن المراكز غير المرخصة لاتخاذ التدابير اللازمة لذلك.