بلدية دير البلح تحذر من استمرار سرقة أغطية مصارف مياه الأمطار

الوسطى- الرأي

حذرت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة من قيام البعض بسرقة أغطية مصارف مياه الأمطار وسكبات مناهل الصرف الصحي لما يشكل من خطورة على المواطنين والمصلحة العامة.

وأوضحت البلدية أنه تم خلال الفترة الماضية سرقة حوالي 100 جالية من أغطية مصارف مياه الأمطار في بعض من مناطق المدينة من بينها شارع صلاح الدين في المنطقة الممتدة من أبو هولي حتى المؤن، شارع عكيلة، شارع الـ24 بالبصة، منطقة المشاعلة، وأضافت: أن البلدية لأكثر من مرة قامت بتركيب سكبات بدل المفقود ما يثقل كاهل البلدية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وأهابت المواطنين بضرورة تبليغ جهات الاختصاص عن أي سرقة تحدث في المدينة للحفاظ على مصلحتهم وتجنب الخطر والمساعدة في القبض على السارقين.

كما دعت الجهات ذات العلاقة للتعاون المشترك من أجل منع هذه الظاهرة، وتحميل القائمين على هذه الأفعال المسؤولية المترتبة على السرقة ومعاقبتهم حسب القانون.