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السياحة وتيكا تبحثان تعزيز مشروع توعوي بأهمية الإرث التاريخي

03 كانون ثاني / يناير 2022 11:46

السياحة وتيكا تبحثان تعزيز مشروع توعوي بأهمية الأرث التاريخي
السياحة وتيكا تبحثان تعزيز مشروع توعوي بأهمية الأرث التاريخي

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة السياحة والآثار د .ابراهيم جابر، ومدير مكتب تيكا بغزة السيد .رائد قشطة تعزيز التعاون المشترك ودعم مشروع توعوي لتعريف المواطنين بأرثهم وحضارتهم وتاريخهم العريق وتعريف النشئ  بالمعالم الأثرية الإسلامية فى البلدة القديمة .


 وبين د جابر العمل مع الشركاء فى ترسيخ الوجود الحضاري والعمل على وعي المواطن وإفتخاره بموروثه وتعزيز إدراك جمهور المواطنين بأهمية المواقع الأثرية والمحافظة عليها وفخر الإنسان بشغف الإنتماء لتاريخه وقداسته وعراقة مجده التليد الذي يعد شاهداً على الحضارات منذ فجر الإنسانية.

وشدد على أهمية اعداد مواد اعلامية من انتاج افلام واقامة انشطة وحملات توعوية الكترونية عبر منصات التواصل الإجتماعي  وطباعة الأدلة المرشده  الأثرية  للمعالم والمواقع  الوطنية  للحضارات المتعاقبة على فلسطين .

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