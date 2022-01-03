الحكم المحلي تسعى لتطوير مهارات موظفيها باللغة الإنجليزية

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الحكم المحلي البرنامج التدريبي لتطوير مهارات اللغه الإنجليزيه لموظفي وزارة الحكم المحلي وذلك ضمن خطتها التطويرية لبناء المؤسسة.



وتأتي هذه الخطوة بناءا على توجيهات وكيل الوزارة م. سمير مطير لتنفيذ رؤيته لبناء قدرات الموظفين في تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.



بدورها عملت محررة اللغة الإنجليزية المدربة سهام شحيبر على وضع خطة البرنامج التدريبي و التي تتناول مهارات الإستماع والتحدث والقراءة والكتابة.



حيث يشمل البرنامج مجموعة مستويات ما بين مبتدئ و متوسط، ويكون التدريب بواقع ثلاث ساعات موزعة على يومين أسبوعيا و سيتم استكمال كافة المستويات حسب خطة التدريب بواقع خمسة أسابيع للمستوى.