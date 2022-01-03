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أوقاف الوسطى تُكرم رئيس شعبة القراءات بالمديرية لبلوغه سن التقاعد

03 كانون ثاني / يناير 2022 11:53

الوسطى- الرأي

كرمت مديرية أوقاف المحافظة الوسطى رئيس شعبة القراءات الشيخ جميل منصور تقديراً لجهوده في خدمة القرآن الكريم وأهله وبلوغه سن التقاعد, وذلك خلال حفل نظمته بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدير عام المديريات أ. منذر الغماري و مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم أ. عادل صوالحه, ومدير أوقاف الوسطى أ. سمير مسلم ولفيف من الموظفين. وخلال كلمة له أثنى الأغا على جهود منصور التي بذلها خلال فترات عمله بالمديرية في مجال القراءات وتعليم القرآن الكريم, وتحمله لمسؤولية كبيرة في ظل الظروف الصعبة, منوهاً بأن التقاعد لا يعني التوقف عن العطاء بل الاستمرارية في الدعوة وتعليم القرآن وتحفيظه. وأضاف :" أن كل من تعامل مع الشيخ منصور التمس حسن أدبه وأخلاقه وسيرته الطيبة والعطره في عمله وبين أسرته". بدوره استعرض مسلم الجهود التي بذلها منصور خلال فترة عمله بالمديرية ودوره الريادي في الارتقاء بشعبة القراءات, مشيداً بالجهود الكبيرة التي قدمها خلال فترة عمله في تعليم القرآن الكريم وتدريسه وإسناد قراءته سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته ليوم الدين.
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