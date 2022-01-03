"العمل" تبحث التعاون المشترك مع وزارة العدل

غزة- الرأي

قدم وفد من وزارة العمل برئاسة القائم بأعمال وكيل الوزارة ومدير عام خدمات التشغيل محمد طبيل، وبمشاركة المدراء العامين ورؤساء الوحدات، التهنئة لوكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، بتولي منصبه الجديد.

وهنأ طبيل وكيل وزارة العدل على منصبه الجديد، متمنيا له الإعانة على حمل الأمانة وتأديتها على أكمل وجه.

وأكد طبيل على طبيعة الدور التكاملي والمشترك بين الوزارتين في عدد من القضايا، مستعرضا أهم الأدوار التي تتقاطع مع وزارة العدل.

بدوره، ثمّن المستشار الحتة زيارة وفد وزارة العمل، مشيداً بالجهود المبذولة، ومشدداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يساهم في التسهيل على متلقي الخدمات.

