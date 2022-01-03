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التعليم الشرعي بالأوقاف يتفقد سير اختبارات الفصل

03 كانون ثاني / يناير 2022 12:28

مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف يتفقد سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول
مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف يتفقد سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

غزة- الرأي

تفقدت  كفاح الرملي مدير عام التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 2021/2022م، بكلية الدعوة الإسلامية، برفقة عميد الكلية د. عبدالله أبو عليان والنائب الأكاديمي د. أحمد مشتهى، ورئيس قسم التعليم المستمر  مروان أبو شمالة، ورئيس قسم شؤون الطلبة  كفاح الشريف.


واطلعت الرملي على الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها الكلية لضمان نجاح سير الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لأداء الامتحانات، مشيدةً بأجواء الانضباط والهدوء المميزة التي سادت لجان امتحانات.


وأشادت بجهود أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالكلية على جهودهم الكبيرة والمبذولة من أجل الارتقاء بمستوى الطلبة بالكلية وتوصيل أمانة العلم الشرعي للطلبة، مؤكدةً حرص الوزارة على تلبية جميع الاحتياجات اللازمة للكلية من أجل توفير بيئة علمية تعليمة مناسبة.


ودعت الرملي الطلبة إلى ضرورة الالتزام بقواعد وتعليمات الامتحانات، والاستعداد الجيد لها من خلال الجهد والمثابرة وتنظيم الوقت، لتحقيق النتائج المرجوة.
 

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