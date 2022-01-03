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زراعة الوسطى تدرب الريفيات على طرق تصنيع مواد التنظيف

03 كانون ثاني / يناير 2022 12:34

زراعة الوسطى تدرب الريفيات على طرق تصنيع مواد التنظيف
زراعة الوسطى تدرب الريفيات على طرق تصنيع مواد التنظيف

الوسطى- الرأي

نفذت مديرية زراعة الوسطى، بالتعاون مع جمعية رعاية الطالب الفلسطيني- النصيرات، اللقاء الثالث لدورة تدريبية حول "صناعة مواد التنظيف".


وقدم المدربون م. فضل موسى و م. محمد بخيت شرحاً مفصلاً عن طرق تحضير وتصنيع مواد التنظيف، إضافة إلى تقديم شرح وتطبيق عملي، حيث تم عمل خطوات عمل لعدد 4 أنواع من مواد التنظيف.


بدورها، أعربت الجمعية المستضيفة،و السيدات المشاركات في الدورة عن شكرهن وتقديرهن لوزارة الزراعة- ومديرة زراعة الوسطى على جهودهم المتواصلة لتعليم السيدات الريفيات طرق تصنيع مواد التنظيف بصورة صحية بعيدة عن المخاطرة وذات جودة عالية، وتوفر عليهن من عناء ونفقة البيت.

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