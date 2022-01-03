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الزراعة: متوسط الأمطار على القطاع بلغ 111ملم

03 كانون ثاني / يناير 2022 12:40

الزراعة: متوسط الأمطار على القطاع بلغ 111ملم
الزراعة: متوسط الأمطار على القطاع بلغ 111ملم

غزة- الرأي

أعلنت الإدارة العامة للتربة والري بوزارة الزراعة، أن متوسط الأمطار منذ بداية الموسم على القطاع بلغ 111ملم، فيما بلغت النسبة المئوية للهطول 30,9%.


وبحسب بيان وزعته العلاقات العامة والاعلام الإثنين 3-1-2022، فإن كمية مياه الأمطار التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية لهذا العام 35.43 مليون متر مكعب، كما بلغ عدد أيام الهطول 14يوم ، وأن أعلى هطول لهذا اليوم سجل في محافظة رفح، بلغ 21.5 ملم.


وأكدت الإدارة العامة للتربة والري، أن هطول الأمطار في هذا التوقيت يعتبر هاما جدا خاصة للمحاصيل الحقلية والنباتات الرعوية وأشجار الفاكهة التي ستبدأ فترة نشاطها الحيوي قريبا خاصة الكروم واللوزيات والحمضيات.
 

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