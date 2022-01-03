النائب العام يشيد بدور رجال الإصلاح في المحافظة على السلم الأهلي

غزة- الرأي

أثنى النائب العام المستشار د. محمد النحال، على الدور الفاعل الذي يقوم به رجال الإصلاح والمخاتير في المحافظة على استقرار المجتمع ودعمهم لجهات إنفاذ القانون والعدالة، مؤكداً على أن النيابة العامة لن تتوانى في تقديم يد العون لهم للقيام بواجبهم بكافة الطرق القانونية، وتذليل كافة العقبات أمامهم لأهمية دورهم الاصلاحي، لتعزيز سيادة القانون.

وقال النائب العام: " الوجهاء والمخاتير والأعيان هم خيرة المجتمع ويعملون ليل نهار من أجل حقن الدماء ومحاصرة المشكلات والمشاجرات التي تحدث بين العائلات من حين إلى أخر في قطاع غزة"

وخاطب الوجهاء قائلاً: " أنتم صمام الأمان لشعبنا وعائلاتنا استمروا على بركة الله ونحن معكم وسند لكم بإذن الله" ، جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من مخاتير ووجهاء حي الرضوان، في مكتبه بحضور وكيل النيابة الأستاذ حسني الهباش.

بدوره عبر الوفد عن شكرهم للنيابة العامة؛ لدورها الريادي والمسئول في حفظ الحقوق وإرساء العدالة، ودعمها المتواصل لجهود رجال الإصلاح والوجهاء والمخاتير، متمنين للنائب العام التوفيق والسداد، وأن تكون المرحلة القادمة زاخرة بالتطوير والرفعة لقطاع العدالة، وأن يُرسَخ الأمن والاستقرار في المجتمع.