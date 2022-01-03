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خلال شهر نوفمبر الماضي

سلطة المياه وجودة البيئة تنجز 550 مهمة عمل

03 كانون ثاني / يناير 2022 12:59

سلطة المياه وجودة البيئة تنجز 550 مهمة عمل
سلطة المياه وجودة البيئة تنجز 550 مهمة عمل

غزة- الرأي

أصدرت سلطة المياه وجودة البيئة تقريراً شهرياً لأبرز انجازتها خلال شهر نوفمبر المنصرم، والذي استطاعت من خلاله انجاز ما يقارب 550 مهمة عمل توزعت على الوحدات الرئيسة داخل السلطة وهي : وحدة مصادر المياه، وحدة حماية البيئة، وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية، ووحدة التخطيط والتوعية.


حيث استطاعت وحدة مصادر المياه من انجاز ما يقارب 55 مهمة تنوعت ما بين اصدار تقارير فنية وهيدرولوجية واعداد خرائط كنتورية، بالاضافة الى ان وحدة حماية البيئة تمكنت من انجاز 72 مهمة عمل توزعت ما بين عقد اجتماعات ولجان فنية وتنفيذ جولات رقابة بيئة، وبالانتقال لوحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية تراوح أبرز مهامها المنجزة خلال الشهر الماضي ما يقارب 300 مهمة تنوعت ما بين ضبط آبار مباه مخالفة وتنفيذ جولات متابعة ورقابة على التعديات على الخزان الجوفي، أما عن وحدة التخطيط والتوعية نفذت حوالي 78 مهمة من أبرزها اعداد دليل خدمات سلطة المياه وجودة البيئة.


فيما أثنى رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم على المجهودات المبذولة من قبل الطواقم العاملة في كافة الوحدات داخل السلطة.

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