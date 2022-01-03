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الصحة: الخدمات الفندقية تعزز خدمات النظافة في المرافق الصحية

03 كانون ثاني / يناير 2022 01:03

الصحة: الخدمات الفندقية تعزز خدمات النظافة في المرافق الصحية
الصحة: الخدمات الفندقية تعزز خدمات النظافة في المرافق الصحية

غزة- الرأي

في إطار المتابعة الميدانية الدورية لمرافق وزارة الصحة نظم فريق دائرة الخدمات الفندقية زيارات  ميدانية شملت مستشفى الرنتيسي ومستشفى النصر للأطفال ومستشفى العيون ومستشفى الطب النفسي تم خلالها متابعة ملف التغذية ومتابعة سير عمل شركات النظافة والاطلاع على الادوات المستخدمة من مواد التنظيف ومدى مطابقتها لشروط المناقصة الى جانب متابعة نظافة الأرضيات والممرات والمرافق والساحات والتأكيد على اتباع جميع الاجراءات الصحية اللازمة للعمل. 

كما شملت الجولة على متابعة فرز النفايات الطبية من قبل الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المستشفيات ومن ثم الالتزام بترحيلها من قبل شركة النظافة حسب الأصول.

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