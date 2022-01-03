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بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ المرحلة الثالثة لإزالة التعديات

03 كانون ثاني / يناير 2022 01:17

خانيونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ المرحلة الثالثة من إزالة التعديات الواقعة على حرم شارع البحر رقم (7) في المخيم الغربي، وذلك تمهيدًا لتأهيله بالكامل بالتعاون مع وكالة الغوث عبر المنحة الألمانية.

وأوضح تقرير صادر عن بلدية خان يونس، أن المرحلة الثالثة شملت تفكيك وإزالة (5) محلات لأحد الواقعة المتعدية على حرم الطريق والواقعة على مدخل شارع بئر "الوكالة" من الناحية الشرقية، حيث أظهر السكان التعاون التام والكامل مع طواقم البلدية والجهات المختصة، حيث تم تفكيك وإزالة المبنى القائم بكل سلاسة وسهولة امتثالاً للنظام ولإنفاذ القانون لفتح المجال أمام تطوير الشارع بالكامل.

وبين التقرير أنه قد تم في وقت سابق الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية التي شملت تفكيك وإزالة أجزاء من عشرات المحلات المتعدية على حرم الطريق من الجهتين الشمالية والجنوبية.

والجدير بالذكر أن أعمال تأهيل شارع البحر تبدأ من ميدان الضهرة وحتى نهاية حدود المخيم الغربي بطول (500) مترًا وبكامل عرضه مع إعادة إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والإنارة وصف حرم الطريق وتبليط الأرصفة.

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