" أبو سلمية" يستقبل وفد الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA""

غزة- الرأي

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية وبحضور د. عبداللطيف الحاج مدير عام المستشفيات ، وفد الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA"" برئاسة د. يوسف خلفة رئيس الرابطة الطبية .



حيث رحب د. أبو سلمية بزيارة الوفد وأطلعهم على الخدمات الصحية التي يقدمها المجمع ، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة وإدارة المجمع لتقديم الخدمة في ظل الصعوبات التي تعصف بالقطاع الصحي وجائحة كوفيد "19".



يذكر أن الوفد الطبي يضم التخصصات الجراحية " جراحة القلب ،جراحة الكبد والقنوات المرارية ، جراحة الاوعية الدموية ، جراحة الكى ومسالك الأطفال وجراحة التجميل والترميم .