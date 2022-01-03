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" أبو سلمية" يستقبل وفد الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA""

03 كانون ثاني / يناير 2022 01:23

" أبو سلمية" يستقبل وفد الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA""

غزة- الرأي

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية وبحضور د. عبداللطيف الحاج مدير عام المستشفيات ، وفد الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA"" برئاسة د. يوسف خلفة رئيس الرابطة الطبية .


حيث رحب د. أبو سلمية بزيارة الوفد وأطلعهم على الخدمات الصحية التي يقدمها المجمع ، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة وإدارة المجمع لتقديم الخدمة في ظل الصعوبات التي تعصف بالقطاع الصحي وجائحة كوفيد "19". 


يذكر أن الوفد الطبي يضم التخصصات الجراحية " جراحة القلب ،جراحة الكبد والقنوات المرارية ، جراحة الاوعية الدموية ، جراحة الكى ومسالك الأطفال وجراحة التجميل والترميم .

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