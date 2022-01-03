ديوان الفتوى يُسلم كتيِبات قانون الخدمة المدنية لديوان الموظفين

غزة- الرأي

سلّم وفد من ديوان الفتوى والتشريع اليوم الاثنين الموافق 3/1/2022 مجموعة من كتيبات قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م والمعمول بالقانون رقم (4) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في مقر ديوان الموظفين العام وترأس الوفد أ. مخلد جبر جندية مدير دائرة الفتوى والتشريع والاتفاقيات والعقود وأ. مصعب الشناط عن دائرة الوقائع الفلسطينية والنشر والمطبوعات وأ. مهدي اسليم مدير مكتب رئيس الديوان.

بدوره أكد جندية على متانة العلاقة بين ديوان الفتوى والتشريع وديوان الموظفين العام، موضحاً أن نشر القوانين والتشريعات سواء في الجريدة الرسمية أو على شكل أكواد (الكتيبات) يأتي في إطار دور ديوان الفتوى والتشريع منوهاً على استعداد الديوان للتعاون مع ديوان الموظفين بشأن تزويدهم بالقوانين والتشريعات اللازمة لعمل الديوان.



من جهته رحّب زكريا جودة مدير العلاقات العامة في ديوان الموظفين العام بالوفد الزائر، شاكراً ديوان الفتوى والتشريع على الجهد العظيم الذي يبذله في نشر القوانين والتشريعات وتجميع القوانين وطباعتها في وخاصة قانون الخدمة المدنية كتيبات بحيث يمكّن موظفي الخدمة المدنية من معرفة حقوقهم القانونية وواجباتهم.