وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تُكرم موظفيها المشاركين في دورة "مهارات في فنون الإدارة" وكالة الرأي الفلسطينية العمل تترأس اجتماع لجنة تعزيز العمل عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: الأسير أبو هواش أقرب للموت منه للحياة وكالة الرأي الفلسطينية "النحال" و"المدهون" يناقشان تطوير جودة الخدمات العدلية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يُسلم كتيِبات قانون الخدمة المدنية لديوان الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية " أبو سلمية" يستقبل وفد الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA"" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل ومسجد ومنشأة غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ المرحلة الثالثة لإزالة التعديات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الخدمات الفندقية تعزز خدمات النظافة في المرافق الصحية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تنجز 550 مهمة عمل
أخبار » الأخبار الحكومية

ديوان الفتوى يُسلم كتيِبات قانون الخدمة المدنية لديوان الموظفين

03 كانون ثاني / يناير 2022 01:37

ديوان الفتوى يُسلم كتيِبات قانون الخدمة المدنية لديوان الموظفين
ديوان الفتوى يُسلم كتيِبات قانون الخدمة المدنية لديوان الموظفين

غزة- الرأي

سلّم وفد من ديوان الفتوى والتشريع اليوم الاثنين الموافق 3/1/2022 مجموعة من كتيبات قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م والمعمول بالقانون رقم (4) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في مقر ديوان الموظفين العام وترأس الوفد أ. مخلد جبر جندية مدير دائرة الفتوى والتشريع والاتفاقيات والعقود وأ. مصعب الشناط عن دائرة الوقائع الفلسطينية والنشر والمطبوعات وأ. مهدي اسليم مدير مكتب رئيس الديوان.

بدوره أكد جندية على متانة العلاقة بين ديوان الفتوى والتشريع وديوان الموظفين العام، موضحاً أن نشر القوانين والتشريعات سواء في الجريدة الرسمية أو على شكل أكواد (الكتيبات) يأتي في إطار دور ديوان الفتوى والتشريع منوهاً على استعداد الديوان للتعاون مع ديوان الموظفين بشأن تزويدهم بالقوانين والتشريعات اللازمة لعمل الديوان.


من جهته رحّب زكريا جودة مدير العلاقات العامة في ديوان الموظفين العام بالوفد الزائر، شاكراً ديوان الفتوى والتشريع على الجهد العظيم الذي يبذله في نشر القوانين والتشريعات وتجميع القوانين وطباعتها في وخاصة قانون الخدمة المدنية كتيبات بحيث يمكّن موظفي الخدمة المدنية من معرفة حقوقهم القانونية وواجباتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟