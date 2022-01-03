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"النحال" و"المدهون" يناقشان تطوير جودة الخدمات العدلية

03 كانون ثاني / يناير 2022 01:40

"النحال" و"المدهون" يناقشان تطوير جودة الخدمات العدلية

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، في ديوانه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون، يرافقه وفداً من رؤساء المحاكم ضمّ المستشار أشرف نصرالله ، والمستشار حسن الهسي،  والمستشار سامي الأشرم، والمستشار أنس أبوندى، ومدير مكتب رئيس المجلس أ. محمود الحفني.

وحضر اللقاء رئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، ومدير عام النيابة الدكتور ماهر المصري، ورئيس وحدة المظالم المستشار هيثم مهنا، ووكيل النيابة أ. حسني الهباش، ومدير العلاقات العامة والإعلام أ. علاء الدين الحلو.


رحب المستشار النحال، بالوفد الزائر رفيع المستوى، مثمناً الزيارة المقدّرة من رئيس المجلس المستشار ضياء الدين المدهون،  وحضرات القضاة رؤساء المحاكم، فيما ناقش اللقاء آليات تقدم وارتقاء وتطوير جودة الخدمات العدلية المقدمة لجمهور المواطنين من مؤسسات المنظومة القضائية، مؤكدين على تضافر الجهود، والمُضي قدماً نحو تحقيق العدل المنشود، وإرساء قواعد دولة القانون والحكم الرشيد.


من جانبه هنّأ المستشار المدهون  المستشار د. النحال، منحِه الثقة وتولّيه منصب النائب العام، متمنياً له التوفيق والسداد في النهوض بالمؤسسة العدلية وخدمة المواطن الفلسطيني وترسيخ الأمن والعدالة في البلاد، ومقدماً لسيادته درع التكريم والوفاء من المجلس الأعلى للقضاء.

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