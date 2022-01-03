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ناشد بسرعة التدخل لإنقاذ حياته

المدهون: الأسير أبو هواش أقرب للموت منه للحياة

03 كانون ثاني / يناير 2022 01:43

بهاء المدهون
بهاء المدهون

غزة- بسام العطار- الرأي

قال وكيل وزارة الأسرى والمحررين في غزة بهاء المدهون، إن المشاهد الصادمة والمفجعة للأسير هشام أبو هواش، تؤكد أن الحالة الصحية له وصلت لمرحلة الخطر الشديد.

وأضاف المدهون في تصريح لـ "الرأي" اليوم الاثنين، أن " الأسير أبو هواش أصبح أقرب للموت منه للحياة، الأمر الذي يستدعي من كافة مكونات الشعب الفلسطيني من مقاومة وإعلاميين وقانونيين، بالإضافة للفعاليات الشعبية أن ينتفضوا انتفاضة حقيقية لإنقاذ حياة الأسير ومن ثم الإفراج عنه".

وطالب المدهون كافة المؤسسات والمراكز الدولية والحقوقية، بالتحرك العاجل والخروج عن صمتها، تجاه حالة الإعدام البطيء التي يتعرض لها الأسير أبو هواش من قبل سلطات الاحتلال، وقبل فوات الأوان.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الفعاليات الرسمية والشعبية نصرة للأسير أبو هواش، موضحاً أنه تم تنظيم خيمة اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بغزة اليوم.

وبين أنه سيتم غداً عقد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، واجتماع لفصائل المقاومة، في ظل الحراك الإعلامي القوي، والاتصالات المستمرة مع المؤسسات الدولية، حتى يعلم العالم أن الأسير أبو هواش ليس لوحده، وأن قضيته هي قضية كل مكونات الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الأسير أبو هواش دخل اليوم الاثنين يومه 140 على التوالي في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإدراي، وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

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