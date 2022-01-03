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أوقاف رفح تُكرم موظفيها المشاركين في دورة "مهارات في فنون الإدارة"

03 كانون ثاني / يناير 2022 01:52

أوقاف رفح تُكرم موظفيها المشاركين في دورة "مهارات في فنون الإدارة"
أوقاف رفح تُكرم موظفيها المشاركين في دورة

رفح- الرأي

كرمت مديرية أوقاف محافظة رفح موظفيها المشاركين في دورة "مهارات في فنون الإدارة", وذلك في إطار خطة المديرية للارتقاء والنهوض بأداء الموظفين ومستوى عملهم الإداري.


وتناولت الدورة عدداً من العناوين كان أبرزها القيادة الموقفية والمخالفات الشرعية في العمل الإداري.


بدوره أكد مدير أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر علي أهمية هذه الدورات في تنمية قدرات الموظفين واكسابهم المهارات اللازمة, لضمان سير العمل الاداري علي الشكل الأمثل, منوهاً بأن مديريته بصدد تنفيذ عدد من الدورات تحسين جودة العمل.


وأشاد المشاركون في الدورة بجهود قسم العلاقات العامة في المديرية في تنمية قدراتهم ورفع مستوي كفاءاتهم من أجل تطوير آلية العمل.
 

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