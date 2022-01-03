اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي تعقد اجتماعاً دورياً

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي اجتماعاً دورياً، لبحث ومناقشة عدة ملفات.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقررها النائب يونس أبو دقة، وعضويها النائب د. سالم سلامة، والنائب هدى نعيم.

وناقشت اللجنة الخطط التشغيلية لوزارات المالية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الجاري 2022، وبحثت اللجنة واقع القطاعين الصناعي والزراعي.

كما ناقشت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن أعمال نقابة العاملين في صناعة الذهب والفضة والمجوهرات، وتقرير الديوان عن أعمال جمارك معبر كرم أبو سالم التجاري بالإدارة العامة للجمارك بوزارة المالية، إضافة إلى تقرير الديوان عن أعمال صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وقررت اللجنة تنظيم ورش عمل ولقاءات من أجل البحث في حالات النصب والاحتيال الالكتروني والقوانين الرادعة لها، وذلك بإشراك كافة الجهات ذات العلاقة.

وتناولت اللجنة تقرير زيارتها لمعبري رفح وكرم أبو سالم، وبحثت عدداً من الشكاوى الواردة إليها.