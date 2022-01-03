"شؤون المرأة" تختتم فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة

غزة - الرأي

اختتمت وزارة شؤون المرأة والمؤسسات الشريكة، اليوم الإثنين، فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان "رغم القيد".

وقالت وكيل الوزارة أميرة هارون، إن الوزارة خصصت في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق المرأة خصوصا الأسيرات".

ودعت هارون خلال حديثه لوكالة "الرأي" المؤسسات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتها في الدفاع عن المرأة الفلسطينية.

بدوره، ذكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن المكتب كان جزءا من الحملة للتعريف بمعاناة الأسيرات في سجون الاحتلال، وإبراز أشكال المعاناة التي تتعرض لها الأسيرات بشكل خاص والمرأة الفلسطينية بشكل عام.

وأعلن معروف في حديثه لـ "الرأي" عن تخصيص محورًا خاصًا بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ضمن المسابقة التشجيعية الإعلامية السنوية، وذلك لتشجيع وسائل الإعلام المحلية على القيام بدورها وتعزيز استحضار القضايا الإنسانية، وترميز قضية الأسرى والأسيرات.

من جهته، بين وكيل وزارة الأسرى بهاء المدهون، أن وزارته شاركت في فعاليات هذه الحملة التي أقامتها وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع العديد من الوزارات والأطراف الأخرى، وذلك لتسليط الضوء على الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الأسيرات في سجون الاحتلال لا سيما في الأيام الأخيرة.

وقال المدهون لـ "الرأي" إن اعتداء الاحتلال على الأسيرات يتطلب من كافة مكونات شعبنا للوقوف مع الأسرى لا سيما الأسيرات.

وكانت وزارة شؤون المرأة أطلقت في 24 نوفمبر الماضي فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "رغم القيد".

وشملت الحملة سلسلة فعاليات متنوعة بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية التي تهتم في قضايا المرأة وهي وزارة شؤون المرأة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأسرى، المكتب الإعلامي الحكومي، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الاسرى (تضامن).