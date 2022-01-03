الوفد الطبي المصري يجري " 28 " عملية جراحية بمجمع الشفاء

غزة- الرأي

أنهى الوفد الطبي المصري زيارته لمجمع الشفاء الطبى بعد إجراء " 28 " عملية جراحية بتعاون الفريق الطبي المحلي، وتقديم الاستشارة الطبية لعشرات المرضى.

حيث تم إجراء " 8 " عمليات جراحية بقسم الجراحة العامة و" 3 " عمليات جراحية بقسم جراحة القلب المفتوح بالإضافة إلى إجراء " 17" عملية جراحية بقسم القسطرة القلبية .

بدوره عبر د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع عن شكره وتقديره إلي الفريق الطبي المصري والذي أنهى برنامج زياته غلي قطاع غزة بتقديم هذا الجهد المقدر من التدخلات الجراحية لمجموعة من الحالات المرضية ، مضيفا أن رسالة الوفد الطبي المصري الشقيق وصلت الي قلوب اهلنا في غزة وهي رسالة تضامن ووقفة عربية مشرفة الي جانب ابناء شعبنا لبلسمة جراحاتهم والتخفيف من معاناتهم أمام ما يتعرضون له من سطوه الحصار المتواصل على كافة مقومات حقوقهم.