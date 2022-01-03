آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء، سيكون للحافلات الرابعة والخامسة، إضافة إلى السادسة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/1).

وبين الوزارة أن السفر سيشكل كذلك جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/3)، مؤكدة ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.