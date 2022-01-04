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منتخب فلسطين يحقق برونزية غرب آسيا للشاطئية بالفوز على سوريا

04 كانون ثاني / يناير 2022 08:22

منتخب فلسطين يحقق برونزية غرب آسيا للشاطئية بالفوز على سوريا
منتخب فلسطين يحقق برونزية غرب آسيا للشاطئية بالفوز على سوريا

حقق المنتخب الوطني الفلسطينيّ لكرة الطائرة الشاطئية الميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا 2022، بفوزه على نظيره السوريّ، بنتيجة 2-صفر، على ملاعب أسباير في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أبناء الجالية الفلسطينية وباقي الجاليات والجنسيات الأخرى المشاركة، الذين عبروا عن فرحتهم بالفوز، ورفعوا أعلام فلسطين فرحا بهذا الإنجاز الجديد للكرة الطائرة.


وقد تمكن فريقنا الوطني من إنهاء الشوطين بواقع 21-10، و21-16، لينال البرونزية للمرة الأولى في مشاركاته. وفي اللقاء، قدم ممثلا منتخبنا اللاعبان إبراهيم قصيعة، وعبد الله العرقان أداءً فنياً ومستوى كبيراً،وهي المرة الأولى التي يحقق بها منتخب الشاطئية برونزية غرب آسيا.

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