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المدهون يستقبل وفداً من الإدارة العامة لشرطة الحراسات

04 كانون ثاني / يناير 2022 08:52

المدهون يستقبل وفداً من الإدارة العامة لشرطة الحراسات
المدهون يستقبل وفداً من الإدارة العامة لشرطة الحراسات

غزة- الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفداً من الإدارة العامة لشرطة الحراسات يرأسه مديرها العميد علي قنديل، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.


من جهته رحب المستشار المدهون بالعميد قنديل والوفد المرافق له، مشيداً بعمل شرطة الحراسات في حماية مقدرات البلد ومرافقها ومؤسساتها ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي. مستشعراً بثقل حملهم والأمانة التي يؤدونها بالميدان. ومؤكداً على ضرورة تعزيز الجودة في العمل من خلال نظام الرقابة الذاتي والخارجي، والذي يؤدي بالنهاية لتحقيق الأهداف.


وهنأ العميد قنديل والوفد المستشار المدهون وقدموا درع التكريم على توليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، متمنين له التوفيق وأن يجري الله على يديه العدل ومشيرين لأنه خير من يرد الأمانات لأصحابها.

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