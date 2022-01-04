الأوقاف تعقد اجتماعها الأول لمناقشة خطة عمل 2022

غزة- الرأي

عقد مدير دائرة الرقابة الإدارية والفنية بوحدة الرقابة الداخلية أ. وفا عياد اجتماعه الأول مع موظفي الدائرة لمناقشة جملة من الموضوعات ذات العلاقة بطبيعة العمل، والوقوف على نقاط القوة والضعف التي مرت بها الدائرة خلال السنوات الماضية.



وتناول اللقاء بحث آليات تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2022 والخطوات الإجرائية الخاصة بعملية تنفيذ الأنشطة والفعاليات المدرجة فيها سواء أكانت الزيارات الميدانية، أو الرقابية وتطوير آلية كتابة التقارير الرقابية وغير ذلك من الأنشطة.



وأوضح عياد أن الاجتماع يأتي في سياق المتابعة المستمرة للدائرة بهدف الارتقاء بأداء فريق العمل فيها، وتعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة الجوانب السلبية والاخفاقات التي مرت بها الدائرة طيلة سنوات العطاء الماضية.



وأضاف: "نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تصحيح الصورة الذهنية حول دائرة الرقابة الإدارية والفنية لتكون أكثر إيجابية وتفاعلية مع جميع مكونات الوزارة، من خلال إبراز الجوانب الإيجابية في العمل، ومعالجة الجوانب السلبية بالطرق الإدارية السليمة, والمحافظة على سمعة الوزارة ومكانتها السامية بين الوزارات وفي المجتمع الفلسطيني.

