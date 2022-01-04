قيادة الداخلية تزور كنيستي "دير اللاتين" و"القديس بريفوريس" بغزة

غزة- الرأي

زارت قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطنيامس الاثنين، كنيستي "دير اللاتين" و"القديس بريفوريس" بغزة، للتهنئة بالعام الميلادي الجديد.

وضم وفد قيادة الداخلية؛ كلاً من وكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ونائب القائد العام لقوات الأمن العام وجيش التحرير اللواء جمال الجراح، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المركزية العميد عادل حامد، والمتحدث باسم الوزارة أ. إياد البزم، ومدير العلاقات العامة بالوزارة أ. علي النابلسية.

وكان في استقبال قيادة الداخلية في كلا الزيارتين، من كنيسة "القديس بريفوريس" المطران "أليكسيوس" راعي طائفة الأرثوذوكس، ومن كنيسة "دير اللاتين" الأب جبرائيل رومانيلي راعي طائفة الكاثوليك، والأب يوسف أسعد، إلى جانب لفيف من طواقم وشخصيات الكنيستين.

بدوره لفت وكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع الكنيستين، وقيام الداخلية بواجباتها تجاه المسيحيين في القطاع وتهنئتهم بالعام الميلادي الجديد، مؤكدًا أنهم جزء أصيل من التركيبة المجتمعية في فلسطين.

وقال اللواء مصلح إن قيادة الداخلية حرصت على هذه الزيارات في إطار القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه فئات شعبنا الفلسطيني على اختلافاتها.

وشهدت الزيارتان أجواء إيجابية وترحيبًا وحفاوة استقبال من قبل طواقم الكنيستين، شاكرين الوزارة على هذه الزيارة السنوية.

من جانبه أشاد الأب جبرائيل رومانيلي بحالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، والتي يلمسونها خلال ممارسة مهامهم وحياتهم بكل سهولة دون أي عوائق.

ومن جهته؛ أكد المطران "أليكسيوس" على عمق العلاقة مع وزارة الداخلية، والحكومة في غزة؛ لافتًا إلى أن الداخلية تقوم بواجبتها تجاه مسيحيي القطاع.

وشكر "أليكسيوس" وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية على جهودها في حفظ الأمن والاستقرار في قطاع غزة، وعلى رعاية المسيحيين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

جدير بالذكر، أن قيادة وزارة الداخلية دأبت كل عام على زيارة الكنائس في قطاع غزة؛ لتهنئتها بالعام الميلادي.