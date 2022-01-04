وزارة التعليم تختتم دورة إعداد المدربين TOT

غزة- الرأي

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي- المعهد الوطني للإدارة والتدريب دورة إعداد المدربين TOT، وذلك في مركز التدريب التربوي بمديرية رفح.



وحضر الاختتام د. علي أبو سعدة مدير المعهد الوطني للإدارة والتدريب، وأ. إسماعيل حرب مدير الدائرة الفنية، وأ. نهى عوض الله رئيس قسم التدريب بالمعهد، وأ. عبد الرحمن النجار رئيس قسم التدريب التربوي، ود. مجدي برهوم رئيس قسم التقنيات التربوية ومدرب الدورة.



وخلال كلمته قدم أبو سعدة الشكر لمديرية تعليم برفح على هذا الجهد وعملها كخلية نحل في دور تكاملي للسعي إلى التميز والإبداع، مثمناً دور مدرب الدورة الذي يبذل قصارى جهده لتطوير الأداء لجميع الزملاء في الميدان التربوي.



بدوره رحب حرب بالحضور، وهنأ المشاركين بإتمامهم الدورة التدريبية، متمنيًا أن تحقق الدورة أهدافها المنشودة، وموضحًا أن المديرية والمعهد الوطني يعملان على رفع كفايات العاملين من خلال التدريب المستمر أثناء الخدمة.



وفي نهاية اللقاء تم توزيع الشهادات على المشاركين.