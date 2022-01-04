وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تختتم دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي وكالة الرأي الفلسطينية "عمل الشمال" تنفذ زيارات فنية لعدد من المنشآت الاقتصادية بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية المدهون "نسعى لتعزيز سلطة القضاء وتطبيق القانون وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حالتا وفاة و103 إصابات جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تشرف على فتح مظاريف خاصة بجمعية بنت الريف التعاونية وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس تواصل جولاتها التفتيشية وكالة الرأي الفلسطينية الحتة يؤكد أهمية العمل القانوني والحقوقي المشترك لتفعيل قضية الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُكرم رئيس شعبة القراءات بالمديرية لبلوغه سن التقاعد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مركزاً طبياً ومنزلاً بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأٌقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة التعليم تختتم دورة إعداد المدربين TOT

04 كانون ثاني / يناير 2022 09:22

وزارة التعليم تختتم دورة إعداد المدربين TOT
وزارة التعليم تختتم دورة إعداد المدربين TOT

غزة- الرأي

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي- المعهد الوطني للإدارة والتدريب دورة إعداد المدربين TOT، وذلك في مركز التدريب التربوي بمديرية رفح.


وحضر الاختتام د. علي أبو سعدة مدير المعهد الوطني للإدارة والتدريب، وأ. إسماعيل حرب مدير الدائرة الفنية، وأ. نهى عوض الله رئيس قسم التدريب بالمعهد، وأ. عبد الرحمن النجار رئيس قسم التدريب التربوي، ود. مجدي برهوم رئيس قسم التقنيات التربوية ومدرب الدورة.


وخلال كلمته قدم أبو سعدة الشكر لمديرية تعليم برفح على هذا الجهد وعملها كخلية نحل في دور تكاملي للسعي إلى التميز والإبداع، مثمناً دور مدرب الدورة الذي يبذل قصارى جهده لتطوير الأداء لجميع الزملاء في الميدان التربوي.


بدوره رحب حرب بالحضور، وهنأ المشاركين بإتمامهم الدورة التدريبية، متمنيًا أن تحقق الدورة أهدافها المنشودة، وموضحًا أن المديرية والمعهد الوطني يعملان على رفع كفايات العاملين من خلال التدريب المستمر أثناء الخدمة.


وفي نهاية اللقاء تم توزيع الشهادات على المشاركين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟