مجمع الشفاء الطبي يعقد محاضرة علمية بعنوان ” الاخطاء الدوائية “

غزة-الرأي

عقد قسم التعليم المستمر للتمريض بجمع الشفاء الطبي محاضرة علمية بعنوان ” الأخطاء الدوائية ” والتي تستهدف كوادر التمريض في مستشفى النساء والتوليد.

وتناولت الحكيمة مرام الغصين مناقشة أسباب الأخطاء الدوائية والنتائج المترتبة على هذه الأخطاء وكيفية منع حدوثها وسرعة التصرف في حال حدوثها، وذلك بحضور رئيس قسم التعليم المستمر أ.محمود الأشرم ومشرفة التمريض في مستشفى الولادة الحكيمة بثينة الشيخ خليل وعدد من الطواقم التمريضية العاملين بمستشفى الولادة.

بدوره ،أشاد مدير دائرة تمريض المجمع أ.زهير نوفل بعقد هذه المحاضرات التي تزيد من الخبرة والكفاءة والمعرفة الواسعة لجميع الكوادر الطبية والتمريضية مؤكدا بأن ادارته تسعى دائما الى تقديم خدمة تمريضية عالية الجودة لأبناء شعبنا الفلسطيني.