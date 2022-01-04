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التعليم تُعلن ربط الحصول على خدماتها بتلقي لقاح كورونا

04 كانون ثاني / يناير 2022 09:43

التعليم تُعلن ربط الحصول على خدماتها بتلقي لقاح كورونا
التعليم تُعلن ربط الحصول على خدماتها بتلقي لقاح كورونا

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة ربط الحصول على خدماتها بتلقي لقاح كورونا، وبموجب ذلك فلن يتمكن أي مواطن غير مطعم من الحصول على أي خدمة إلكترونية أو وجاهية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي أنه وبناء على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي فإن الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالدخول المُوحد تم حجبها عن غير المطعمين من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أن الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم والمرتبطة بالدخول الخاص بوزارة التربية والتعليم وكل الخدمات المقدمة إلكترونياً والمقدمة للمؤسسات الأكاديمية جرى ربطها بالتطعيمات.

ولفتت الوزارة أنه عقب حجب الخدمات الإلكترونية لن يستطيع المواطن غير المطعم الاستفادة من الدخول على جميع الخدمات مثل: حسابات أولياء الأمور، وعلامات الطلبة، والتسجيل لامتحان الشامل، ودفع المستحقات، وغيرها.

كما قامت الوزارة بتوجيه العاملين في الوزارة وإدارات المديريات والمدارس بتفعيل الإجراءات (الاستعلام عن التطعيم) ، وبموجب ذلك فإن أي مواطن لم يحصل على التطعيم سيُمنع من تلقي الخدمات الوجاهية مثل: تصديق الشهادات والمنح وتسهيل المهمات ونقل الطلبة وغيرها.

ودعت وزارة التعليم جميع أفراد المجتمع إلى تلقي التطعيم لأنه ضمان أساسي لوقاية الأسرة والمجتمع من فايروس كوفيد 19، ومتحوراته المختلفة وذلك للوصول للمناعة المجتمعية بهدف القضاء على الفايروس.

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