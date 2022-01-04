وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تختتم دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي وكالة الرأي الفلسطينية "عمل الشمال" تنفذ زيارات فنية لعدد من المنشآت الاقتصادية بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية المدهون "نسعى لتعزيز سلطة القضاء وتطبيق القانون وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حالتا وفاة و103 إصابات جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تشرف على فتح مظاريف خاصة بجمعية بنت الريف التعاونية وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس تواصل جولاتها التفتيشية وكالة الرأي الفلسطينية الحتة يؤكد أهمية العمل القانوني والحقوقي المشترك لتفعيل قضية الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُكرم رئيس شعبة القراءات بالمديرية لبلوغه سن التقاعد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مركزاً طبياً ومنزلاً بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأٌقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الاجتماعية تنظم حفلا لتكريم المدراء الجدد الفائزين بالمسابقات الإشرافية

04 كانون ثاني / يناير 2022 09:49

11
11

غزة-الرأي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية حفل تكريم المدراء الجدد الحاصلين على ترقيات في المسابقات الإشرافية التي أجراها ديوان الموظفين العام , وذلك بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد والمدراء العامون ورؤساء الوحدات في الوزارة
بدوره، هنأ حمد المدراء الجدد وحثهم على تطوير الأداء و الاتقان في العمل والارتقاء به موصيهم بالموظفين ، ووجه حمد كلمة لمن لم يحالفه الفوز بالمسابقة ان يصبر ويجتهد من أجل الفوز وتقديم الخدمة لكافة القطاعات والشرائح المحتاجة في قطاع غزة
من جانبه، لفت مدير عام الشؤون المالية والإدارية أ. أيمن عبود في كلمتة له أنهم يحتفلون اليوم بكوكبة متميزة من خيرة موظفي وزارة التنمية الاجتماعية الذين تأهلوا في المسابقات الإشرافية، وأثبتوا جدارتهم من خلال التميز والإبداع الذي لم يكن لولا عملهم الدؤوب بإخلاص وتفاني طوال مسيرتهم داخل أروقة الوزارة في كافة المحطات والطوارئ بجانب خبراتهم العلمية والعملية التي أكسبتهم الكثير من المهارات التي صقلت شخصيتهم في حسن التفكير والإبداع وإظهار ملامح القيادة والريادة، مما أهلهم بكل قوة لأستحقاق درجة مدير C بجدارة.
وأكد عبود أنهم في الوزارة ينتظرون الأسهام منهم بكل قوة وأكثر نشاطاً في رفعة الوزارة وتطوير عملها بما يعود من نفع على أبناء شعبنا ويكون عوناً لهم .
وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائزين ولجان المقابلات وسط أجواء إيجابية
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟