تنمية القوى البشرية تفتتح دورة تدريبية في أساسيات العناية المركزة

غزة-الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة تدريبية بعنوان أساسيات العناية المركزة والتي استهدفت الأطباء الجدد حديثي التعيين.

بدوره، عبر د. محمد زقوت مدير عام تنمية القوى البشرية عن حرص الإدارة على إقامة مثل هذه الدورات التدريبية بالتعاون مع الإدارة العامة للمستشفيات بهدف تأهيل الكادر الطبي العامل بأقسام العناية المركزة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن قسم العناية المركزة يعد من أهم الاقسام الحرجة والتي يجب ان يكون الكادر على مستوى عال من التركيز والاهتمام وعلى فهم واسع بأساسيات العناية المركزة.

ودعا د.زقوت المتدربين إلى الاستفادة من مفردات الدورة التدريبية والخروج بحصيلة علمية وتطبيق ما تلقوه من معلومات ومعارف في اماكن اعمالهم.

وحاضر في اليوم الأول د. إياد أبو كرش مدير الطب الحرج، حيث تناول عدد من المفاهيم الخاصة حول أساسيات علم العناية المركزة والمضاعفات التي تحتاج الى دخول المريض الى أقسام العناية المركزة الناتجة عن الأمراض المزمنة.

كما تتضمن الدورة عناوين بارزة سيقدمها نخبة من الاطباء في مجال العناية المركزة والطوارئ كل من د.هشام الزيناتي، ود جهاد الجعيدي، ود.محمد حرز حيث سيتم مناقشة سياسات فرز المرضى الخاص بمرضى كوفيد، وسياسات إدخال المرضى لأقسام العناية، وبروتوكول المعالجة بالأكسجين، الإنعاش القلبي المتقدم وكيفية التعامل مع أجهزة التنفس الاصطناعي، إضافة إلى بروتوكولات المعالجة لمرضى كوفيد.